Московское «Динамо» завершило выступление в женской Лиге чемпионов

Волейболистки московского «Динамо» завершили выступление в Лиге чемпионов. В ответном четвертьфинальном матче бело-голубые на выезде потерпели разгромное поражение от турецкого «Вакифбанка» со счётом 0:3 (19:25, 16:25, 8:25). Самым результативным игроком матча стала диагональная хозяев Лоннеке Слютьес, набравшая 19 очков. Наталия Гончарова принесла «Динамо» 11 баллов. Матч продолжался всего 63 минуты.

В первой игре «Динамо» на своей площадке одержало победу со счётом 3:2.

Московское «Динамо» — единственная российская команда, дошедшая до четвертьфинала женской Лиги чемпионов в сезоне-2018/19.

Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. Четвертьфинал. Ответный матч

«Вакифбанк» (Турция) – «Динамо» (Москва, Россия) – 3:0 (25:19, 25:16, 25:8).

Первый матч – 2:3.