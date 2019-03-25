М. Карполь: матч с «Динамо-Метар» стал подготовкой к играм плей-офф

Старший тренер «Уралочки-НТМК» (Свердловская область) Михаил Карполь прокомментировал победу в матче 22-го тура российской Суперлиги с челябинским «Динамо-Метар» со счётом 3:0 (25:18, 25:14, 31:29).

«Игра не влияла на наше место в турнирной таблице чемпионата. Матч был подготовкой к поединкам плей-офф. В первых двух партиях у нас была хорошая подача, в третьей немного её ослабили, упало внимание, и не сыграли так, как хотели. Соперник в свою очередь добавил в агрессии и стал лучше подавать, перемещаться в защите – поэтому и такой результат. В целом игрой мы довольны. Сейчас готовимся к плей-офф и играм с «Заречьем-Одинцово», — приводит слова Карполя официальный сайт ВФВ.

В турнирной таблице «Уралочка-НТМК» заняла четвёртое место, «Динамо-Метар» — 11-е.