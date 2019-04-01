Королёва: перелёты в Лиге наций — это, конечно, жёстко

Центральная блокирующая казанского «Динамо» и сборной России Ирина Королёва призналась, что участие в Лиге наций даётся игрокам непросто из-за частых перелётов.

«Очень часто перелёт воспринимается исключительно как время, проведённое в воздухе. Но даже если лететь двумя самолетами по час-два, с пересадками между ними ещё в два часа – это сразу минус полдня. Тебе нужно за пару часов приехать в аэропорт, потом по прилёту добраться до гостиницы. Порой на это уходит по 9-10 часов. Всё это время ты в сидячем положении. Хотя время чистого полёта всего три часа.



Перелёты в прошлой Лиге наций — это, конечно, жёстко. Но решение, которое привело бы к упрощению, пока не найдено. Сама задумка Лиги наций интересная. Но хотелось бы, чтобы логистика была более продуманная. Я разделяю мнение ребят по поводу сверхплотности календаря», — цитирует Королёву «Команда России».

Ранее Дмитрий Мусэрский, Иван Зайцев и другие звёзды призвали реформировать календарь игр сборных.