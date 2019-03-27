Мусэрский, Зайцев и другие звёзды выступили за реформу календаря игр сборных

Многие знаменитые волейболисты обратились в Международную федерацию волейбола с просьбой сократить количество матчей сборных, сообщает La Gazzetta dello Sport. Коллективное письмо, в частности, подписали итальянец Иван Зайцев, россиянин Дмитрий Мусэрский, французы Бенжамен Тоньютти и Кевин Тилли, бразилец Бруно Резенде, немец Георг Грозер, американец Мика Кристенсон и другие.

Игроки отмечают, что за 2018 год им пришлось провести около 70-80 матчей, а в 2019-м этот показатель может вырасти до 90, так как пройдут Лига наций, чемпионат Европы, олимпийская квалификация и Кубок мира.

Волейболисты добились встречи с представителя федерации. Она состоялась в Болонье 22 марта. Игроков представляли Зайцев, Бруно, Кристенсон и Тилли, а FIVB — 6 человек, включая знаменитого в прошлом бразильского игрока Жибу.

Бруно объяснил позицию игроков и призвал изменить международный календарь. Зайцев отдельно выразил недовольство изматывающим графиком матчей в Лиге наций.

В итоге стороны не приняли конкретного решения, но продолжат диалог на следующем заседании руководства FIVB.