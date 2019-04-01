Клегер из «Локомотива» набрала 34 очка в первом четвертьфинале с «Енисеем»

Названы лучшие по личной статистике в первых матчах четвертьфинальных серий женской волейбольной Суперлиги. Большинство волейболисток играли в матче «Локомотив» — «Енисей» (3:2), где для выявления победителя потребовались все пять партий. Остальные четвертьфиналы завершились в трёх сетах.

Лучшим бомбардиром стала Ана Клегер из «Локомотива», принёсшая своей команде 34 очка. 8 результативных блоков поставила Яна Манзюк из «Енисея». 5 эйсов подала Юлия Кутюкова («Локомотив»).

Лучшие по личной статистике в первых четвертьфиналах. Женщины

Бомбардиры

34 – Ана Клегер («Локомотив»)

22 – Маргарита Курило («Енисей»)

21 – Татьяна Кадочкина («Динамо», Казань)

19 – Ирина Воронкова («Локомотив»)

Блок

8 – Яна Манзюк («Енисей»)

5 – Екатерина Ефимова («Динамо», Москва)

4 – Бояна Живкович («Локомотив»)

4 – Ирина Королёва («Динамо», Казань)

Подача

5 – Юлия Кутюкова («Локомотив»)

4 – Мария Фролова («Енисей»)

3 – Екатерина Енина («Уралочка-НТМК»)

3 – Мария Халецкая («Динамо», Краснодар).