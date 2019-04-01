Клегер из «Локомотива» набрала 34 очка в первом четвертьфинале с «Енисеем»

Названы лучшие по личной статистике в первых матчах четвертьфинальных серий женской волейбольной Суперлиги. Большинство волейболисток играли в матче «Локомотив» — «Енисей» (3:2), где для выявления победителя потребовались все пять партий. Остальные четвертьфиналы завершились в трёх сетах.
Лучшим бомбардиром стала Ана Клегер из «Локомотива», принёсшая своей команде 34 очка. 8 результативных блоков поставила Яна Манзюк из «Енисея». 5 эйсов подала Юлия Кутюкова («Локомотив»).
Лучшие по личной статистике в первых четвертьфиналах. Женщины
Бомбардиры
34 – Ана Клегер («Локомотив»)
22 – Маргарита Курило («Енисей»)
21 – Татьяна Кадочкина («Динамо», Казань)
19 – Ирина Воронкова («Локомотив»)
Блок
8 – Яна Манзюк («Енисей»)
5 – Екатерина Ефимова («Динамо», Москва)
4 – Бояна Живкович («Локомотив»)
4 – Ирина Королёва («Динамо», Казань)
Подача
5 – Юлия Кутюкова («Локомотив»)
4 – Мария Фролова («Енисей»)
3 – Екатерина Енина («Уралочка-НТМК»)
3 – Мария Халецкая («Динамо», Краснодар).