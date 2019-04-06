«Кузбасс» обыграл «Динамо» в первом матче 1/4 финала плей-офф мужской Суперлиги

В первом четвертьфинальном матче плей-офф российской волейбольной Суперлиги сезона-2018/19 «Кузбасс» на своей площадке в четырёх партиях одержал волевую победу над московским «Динамо» со счётом 3:1 (18:25, 26:24, 30:28, 25:18).

Подопечные Туомаса Саммельвуо повели в серии до двух побед — 1-0. Ответная встреча пройдёт 14 апреля в Москве.

Напомним, в этом сезоне «Кузбасс» и «Динамо» встречались два раза. В обоих матчах кемеровский клуб переиграл столичную команду в трёх сетах.

Действующим чемпионом России является казанский «Зенит».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Плей-офф. Четвертьфинал. Первый матч



«Кузбасс» (Кемерово) – «Динамо» (Москва) – 3:1 (18:25, 26:24, 30:28, 25:18).



Счёт в серии – 1-0.