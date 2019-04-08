Нгапет включил Михайлова, Леона и Вольвича в свою сборную мира

Французский волейболист казанского «Зенита» Эрвин Нгапет рассказал, кого бы взял в сборную мира, если бы на один день стал главным тренером.



«Связующий однозначно Бруно. И не только потому, что он мой друг. Он прекрасный связующий. Было бы круто сыграть против него в финале Лиги чемпионов. Диагональный – Максим Михайлов, этот парень настоящая машина. Блокирующие – Робертланди Симон и Артём Вольвич. Либеро, конечно же, Женя Гребенников. Доигровщики? Мощный Вильфредо Леон и техничный Михал Кубяк», — приводит слова Нгапета «Спорт Бизнес Online».

Нгапет — чемпион Европы 2015 года, победитель Мировой лиги (2015, 2017), серебряный призёр Лиги наций (2018). В минувшем сезоне Эрвин защищал цвета итальянской «Модены».