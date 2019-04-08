Нгапет: борщ со сметаной – очень вкусно!

Французский волейболист казанского «Зенита» Эрвин Нгапет рассказал, как пережил зиму в России, а также назвал стереотип, который ему удалось разрушить.

«О, это было достаточно сложно, особенно когда держались морозы. Приходилось быстренько преодолевать расстояние от тёплого помещения до автомобиля или автобуса. Сейчас стало больше солнца – так и теплее, и позитивнее. В целом мне и моей семье нравится Казань.

Я ходил как обычно, только куртку нашёл потеплее и подлиннее. А вот на дочку и сына точно одевали двое штанов, чтобы не замерзли и не заболели. Им нравится снег, мы лепили снеговиков, но всё равно старались надолго не задерживаться на улице. Меня очень удивило, что в России люди спокойно гуляют на улице в самый сильный мороз.

В Европе есть стереотип, что россияне – закрытые и суровые люди, которые не любят общаться. Как только я приехал в Россию, то убедился, что это не так. Все были очень доброжелательны, старались, чтобы мне было уютно и комфортно, чтобы я чувствовал себя в своей тарелке. Это касается и ребят по команде, и остальных сотрудников клуба. Безусловно, есть языковой барьер, но он не мешает быть друг с другом хорошими людьми», — цитирует Нгапета «Спорт Бизнес Online».

Эрвин также рассказал о блюде, которое стало его любимым в России.



«Борщ со сметаной – очень вкусно! Когда мы проводим матчи в гостях, наш доктор всегда включает борщ в меню. В Италии, где я играл много лет, тоже есть супы, но там всё-таки другая культура питания, в которой основное место занимает паста. Я люблю итальянскую кухню, особенно пасту с мясом», — сказал француз.

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