Матч с участием «Перуджи» закончился потасовкой после плевка в Атанасьевича

Третий матч 1/4 финала плей-офф Серии A между «Перуджей» и «Монцей» завершился скандалом. Во время рукопожатия команд связующий «Монцы» Санти Ордуна плюнул в диагонального «Перуджи» Александра Атанасьевича, что повлекло за собой потасовку.

Видео инцидента доступно в канале Volleyball.it в YouTube.



По итогам инцидента Атанасьевич был дисквалифицирован на две игры, его одноклубник Фабио Риччи — на одну. Позднее дисквалификацию Риччи заменили штрафом. В отношении серба была подана апелляция.



Ордуна получил 8 матчей дисквалификации, ещё один игрок «Монцы» Донован Джаворонок отстранён на два матча. Наказание действует только в этом сезоне.

«Перуджа» победила «Монцу» в трёх сетах и выиграла серию 2-1. В полуфинале команда, за которую выступает Вильфредо Леон, сыграет с «Моденой».