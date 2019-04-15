Пясковский: сейчас в плей-аут меньше волейбола, больше сильных ударов

Главный тренер нижневартовской «Югры-Самотлор» Валерий Пясковский прокомментировал победу в матче плей-аут российской Суперлиги с сургутским «Газпромом-Югра» со счётом 3:0 (25:22, 25:18, 25:23).

«Видно по игрокам, и нашим, и соперника, что за большое количество игр эмоционально накопилась усталость, поэтому игры больше идут уже на силу. Меньше волейбола – больше сильных ударов. Результатом довольны, значит, хорошо разобрали соперника и справились.

История волейбола такие моменты помнит, когда со счета 24:16 команда поднимается. Хорошо, что в нужный момент наш капитан забил нужный мяч решающий», — цитирует Пясковского официальный сайт клуба.

«Газпром-Югра» занимает девятое место в турнирной таблице, «Югра-Самотлор» — 13-е. Команда, занявшая 14-е место, покинет Суперлигу. Команда, ставшая 13-й, сыграет переходные матчи до трёх побед с командой, занявшей второе место в Высшей лиге «А».