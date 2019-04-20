«Заречье-Одинцово» сыграет с «Енисеем» за пятое место в волейбольной Суперлиге

Подмосковное «Заречье-Одинцово» одержало победу над «Ленинградкой» в третьем матче полуфинальной серии за 5-8-е места чемпионата России среди женских команд Суперлиги со счётом 3:0 (25:16, 25:16, 25:21).

На предварительном этапе «Заречье-Одинцово» было пятым, «Ленинградка» — восьмой.

Финальная серия за 5-6-е места «Заречье-Одинцово» — «Енисей» пройдёт до двух побед. Матчи начнутся 25 апреля в Подмосковье, затем 29 апреля соперники сыграют в Красноярске, а 2 мая (при необходимости) вновь вернутся в Московскую область.



Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Серия за 5-8-е места. Третий матч

«Заречье-Одинцово» (Московская область) – «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 3:0 (25:16, 25:16, 25:21).

Счёт в серии – 2-1.