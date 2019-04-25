«Урал» сравнял счёт в серии с «Белогорьем» в мужской Суперлиге

«Урал» на домашней площадке победил белгородское «Белогорье» в полуфинальной серии за 5-8-е места в чемпионате России среди мужских команд Суперлиги. Во втором поединке между командами уральцы оказались сильнее – 3:2 (25:23, 21:25, 19:25, 27:25, 15:7). Счёт в серии – 1:1.

Решающая встреча между командами пройдёт в Белгороде 28 апреля. Победитель этой пары в споре за пятое место мужской Суперлиги сыграет с новосибирским «Локомотивом».

На предварительном этапе «Белогорье» заняло пятое место, «Урал» — восьмое. Команды обменялись победами (3:0, 2:3).

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Серия за 5-8-е места. Второй матч

«Урал» (Уфа) — «Белогорье» (Белгород) – 3:2 (25:23, 21:25, 19:25, 27:25, 15:7).