Российские волейболисты вышли в финальную часть чемпионата Европы U17

Волейболисты юниорской сборной России вышли в финальную часть чемпионата Европы U17 (игроки не старше 17 лет). Матчи отборочной группы А проходили в «Волей Граде» (Витязево, Краснодарский край). Сборная России заняла первое место в своём квартете, одержав победы во всех трёх матчах со счётом 3:0.

Самым результативным в составе сборной России был капитан команды, доигровщик «Белогорья» Кирилл Моторыгин. Отличились также его коллеги по амплуа Михаил Лабинский и Николай Зубов. В числе лучших в каждом матче был самый юный волейболист сборной — 15-летний диагональный Никита Кулешов.



Финальный турнир чемпионата Европы пройдёт в Софии (Болгария) с 13 по 21 июля.

Волейбол. Чемпионат Европы U17. Мужчины. Квалификация

Группа А

Россия – Венгрия – 3:0 (25:22, 25:19, 25:11).

Россия – Нидерланды – 3:0 (25:20, 25:20, 25:19).

Россия – Словакия – 3:0 (25:17, 25:19, 25:20).