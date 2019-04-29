Свентицкис и Панков станут связующими московского «Динамо» в сезоне-2019/20

В сезоне-2019/20 пару связующих московского «Динамо» составят Чеславс Свентицкис и Павел Панков, сообщает «Спорт Бизнес Online». С пасовавшими во второй половине завершающегося сезона поляком Гжегошем Паяком и Валентином Безруковым столичный клуб расстанется.

25-летний Свентицкис известен по выступлениям за «Нову» (2015/16, 2017-2019), где в последние два года был основным связующим. В минувшем сезоне он сыграл 28 матчей, пропустив ряд игр из-за перелома пальца.

23-летний Панков проводит второй сезон в санкт-петербургском «Зените». Ранее выступал в Суперлиге за «Газпром-Югра» (2013/14), московское «Динамо» (2014-2016) и «Кузбасс» (2016/17).

«Динамо» заняло седьмое место в чемпионате России—2018/19, проиграв в четвертьфинале «Кузбассу» (0-2), а в турнире за пятое место — «Локомотиву» (0-2).

В конце декабря 2018 года столичный клуб расторг контракт со связующим Сергеем Гранкиным, вместо которого подписал поляка Гжегоша Паяка.