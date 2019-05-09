Волейболистки «Конельяно» сфотографировались обнажёнными после победы в Серии A

Волейболистки итальянского «Конельяно» отметили победу в Серии A, сфотографировавшись обнажёнными за чемпионским кубком.

Фото доступно в «инстаграме» «Конельяно».

В финале плей-офф «Конельяно» обыграл «Новару» со счётом 3-0 (3:0, 3:0, 3:2). Команда стала трёхкратным чемпионом Италии. В активе «Конельяно» также один Кубок и два Суперкубка Италии.

Месяц назад «Конельяно» пробился в финал Лиги чемпионов, дважды обыграв турецкий «Фенербахче». Его соперником в противостоянии за престижный еврокубок вновь будет «Новара», которая в «золотом» сете прошла действующего чемпиона турецкий «Вакифбанк».

Финал женской Лиги чемпионов пройдёт в Берлине (Германия) 18 мая. В решающем матче у мужчин в тот же день сыграют казанский «Зенит» и «Любе Чивитанова» (Италия).