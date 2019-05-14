Доигровщик «Кузбасса» Подлесных: мои кумиры — Тетюхин и Мусэрский

Доигровщик Ярослав Подлесных, который в составе кемеровского «Кузбасса» в этом году выиграл золотые медали чемпионата России по волейболу, признался, что его кумирами на старте карьеры были Сергей Тетюхин и Дмитрий Мусэрский, и рассказал, с какими мыслями впервые поедет в национальную команду.



«Когда только начинал играть, с огромным уважением смотрел на Сергея Тетюхина и Дмитрия Мусэрского. Они для меня кумиры. Я мечтал поиграть с ними в одной команде, и это сбылось — провёл сезон в «Белогорье».



Многому ли научился у Тетюхина? Не передать. Он реально великий. При всех своих титулах в тренировочном процессе Сергей вёл за собой всех. Он просто не знает, что такое схалявить или отработать на 50 процентов. Вот как в играх прыгал за безнадёжными мячами, точно так же пластался и на тренировках. Учился этому у него. И очень рад, что теперь Сергей Юрьевич — генеральный менеджер.



Моё попадание в сборную — это очередной этап, новый вызов. Тут собраны лучшие игроки страны, даже тренироваться будет интересно», — приводит слова Подлесных «Команда России».