Стал известен окончательный состав женской сборной России на Лигу наций

Тренерский штаб женской сборной России огласил окончательный состав команды на Лигу наций, сообщает официальный сайт калининградского «Локомотива». Расширенный список был сокращён до 25 игроков.



Лига наций. Состав женской сборной России

Связующие

Татьяна Романова («Уралочка-НТМК»), Дарья Рысева («Локомотив»), Евгения Старцева («Динамо-Казань»), Полина Матвеева («Динамо-УОР»).



Диагональные

Наталия Гончарова («Динамо» Москва), Мария Халецкая («Динамо» Краснодар), Анна Котикова («Динамо-Казань»), Татьяна Кадочкина («Динамо-Казань»).



Доигровщицы

Маргарита Курило («Енисей»), Ирина Воронкова («Локомотив»), Ксения Парубец («Уралочка-НТМК»), Мария Воробьёва («Заречье-Одинцово»), Татьяна Юринская («Заречье-Одинцово»), Софья Кузнецова («Ленинградка»), Виктория Руссу («Заречье-Одинцово»).



Блокирующие

Ангелина Лазаренко («Волеро Ле Канне»), Екатерина Ефимова («Динамо» Москва), Екатерина Орлова («Локомотив»), Ирина Королёва («Динамо-Казань»), Екатерина Евдокимова («Уралочка-НТМК»), Валерия Зайцева («Локомотив»), Ольга Зубарева («Динамо» Краснодар).



Либеро

Дарья Пилипенко («Динамо-Метар»), Алла Галкина («Локомотив»), Кристина Курносова («Заречье-Одинцово»).



Первый этап Лиги наций начнётся 21 мая. Сборная России в Бразилии стартует матчем с Доминиканской Республикой, а затем сыграет с китаянками и бразильянками.