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Старцева и Кадочкина вызваны в сборную России, Евгения будет капитаном

Старцева и Кадочкина вызваны в сборную России, Евгения будет капитаном
Волейбол / Сборная России 0

Казанское «Динамо» получило из штаба сборной России оповещение о дополнительной заявке на Лигу наций для Евгении Старцевой и Татьяны Кадочкиной.

Волейболистки должны прибыть в расположение национальной команды в Новогорске 21 мая, сообщает официальный сайт казанского клуба.

Старцева, как и год назад, была выбрана капитаном сборной России. Евгения — чемпионка мира 2010 года, чемпионка Европы 2015 года, двукратный призёр Гран-при.

Ранее вызов в сборную получили три игрока казанского «Динамо» — Анна Котикова, Полина Матвеева и Валерия Горбунова. Однако Горбунова была признана недостаточно соответствующей уровню основной сборной России и переведена в молодёжную команду.

Первый этап Лиги наций начнётся 21 мая. Сборная России в Бразилии стартует матчем с Доминиканской Республикой, а затем сыграет с китаянками и бразильянками.

Котикова, Матвеева и Горбунова вызваны в сборную России на Лигу наций
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