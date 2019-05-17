«Пляжницы» Макрогузова и Холомина вышли в 1/8 финала этапа МТ в Бразилии
В Итапеме (Бразилия) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «4 звезды». В матче первого раунда плей-офф россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина обыграли швейцарскую пару Нина Бетшарт/Танья Хуберли со счётом 2:0 (21:17, 21:17).
В 1/8 финала Макрогузова и Холомина сыграют с канадским дуэтом Меган Макнамара/ Николь Макнамара. Этот поединок также состоится сегодня, 17 мая, позднее.
В группе Макрогузова и Холомина проиграли американкам Керри Уолш Дженнингс и Брук Свит со счётом 0:2 (21:23, 11:21) и выиграли у хозяек соревнований Жози и Жулиану — 2:1 (21:18, 17:21, 15:12). Заняв третье место в группе россиянки начали плей-офф с 1/16 финала.
Россию на турнире представляет только одна женская пара.
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