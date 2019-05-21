Директор «Факела» рассказал, как изменится состав команды

Директор новоуренгойского «Факела» Николай Капранов оценил выступление команды в сезоне. Подопечные Камилло Плачи стали бронзовыми призёрами Суперлиги и клубного чемпионата мира.

«Сезон получился хорошим. Всех целей, которые были поставлены, ребята достигли. Самое главное – попали в Лигу чемпионов, в которой ещё никогда не участвовали. Также по ходу сезона нам представилась возможность выступить на клубном чемпионате мира, что тоже стало для нас знаковым событием. И тот опыт, который команда там приобрела, я уверен, и помог в итоге добыть ту долгожданную медаль чемпионата России. А насчёт того, удивили или нет… Перед командой стоит задача бороться за самые высокие места. Мы все вместе шли к этой цели. Но это только очередной шаг вперёд и, однозначно, задачи на будущее – продолжать расти», — цитирует Капранова официальный сайт «Факела».

Капранов также рассказал о грядущих изменениях в составе команды.

«Костяк наш остаётся, остаётся и Эрик Шоджи, который готов идти с нами к следующим целям. Будут изменение на позиции диагонального: Артуру Удрису выражаем огромную благодарность и уважение за проделанную работу. Он настоящий профессионал, за сезон не пропустил ни одной тренировки, нёс большую нагрузку, был примером для подражания для любого спортсмена в том, как нужно относиться к делу. Но у нас есть определённая тактика по развитию команды, поэтому к нам придёт молодой венгерский волейболист Кристиан Падар, в этом сезоне ставший чемпионом Южной Кореи.



Трое центральных блокирующих – Иван Яковлев, Дмитрий Коленковский и Андрей Ананьев продолжат выступать за наш клуб, плюс к ним добавится Никита Стуленков — воспитанник екатеринбургского волейбола, давно играющий за рубежом. Минувший сезон он провёл в аргентинском клубе и теперь, мы рассчитываем, усилит нашу команду. Плюс у нас есть игроки в молодёжной команде, которые при необходимости смогут присоединиться к парням в Суперлиге.



В клубе продолжит работу капитан Игорь Колодинский, без него никуда, он уже символ нашей команды. Но в последнее время Игоря преследуют травмы, так что ему на помощь в «Факел» придёт Сергей Антипкин.



Также в наш клуб возвращается доигровщик Денис Шипотько. Денис Шенкель уходит по той же причине, по которой в своё время уходил Антипкин, – за игровой практикой. Понятно, что с такими доигровщиками, как Клюка, Волков и Богдан, ему тяжело конкурировать за место в составе, поэтому мы его отпускаем, желаем успеха, набраться опыта и практики», — сказал Капранов.