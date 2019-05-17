Колодинский: никто не думал: «У-у-у, какой питерский «Зенит» плохой»

Капитан новоуренгойского «Факела» Игорь Колодинский назвал лучшие матчи, проведённые командой в сезоне. Подопечные Камилло Плачи завоевали бронзу Суперлиги и клубного чемпионата мира.

«Мы провели много очень хороших игр. Например, та победа над казанским «Зенитом» на клубном чемпионате мира была очень знаковой и важной для нас. Определённый символ того, что мы можем многое. В чемпионате России, наверное, выделю две волевые победы в серии за бронзу. К этому времени все уже устали, под конец сезона накопились травмы, на уколах и обезболивающих доигрывали чемпионат. Очень тяжёлая игра получилась в Санкт-Петербурге, и хотя первые две партии складывались довольно легко для нас, в этом и крылась опасность — зенитовцы вернулись в игру, и только в пятой партии мы смогли переломить ход матча в свою пользу. А потом — победа дома, столько эмоций. Не могу сказать, что эти две игры были лучшими, но они показали наш характер, показали, как мы можем бороться и какая у нас воля к победе.

Были ли матчи с питерским «Зенитом» принципиальными? Никто не думал конкретно об этом, мол, у-у-у, какие они плохие. Но при этом все понимали, что это соперник непростой и что нам нужно выкладываться по полной, если мы хотим бронзу. И да, статистика встреч складывалась не в нашу пользу, поэтому все старались на максимуме. Наверное, это нам и помогло», — цитирует Колодинского официальный сайт клуба.

«Факел» завоевал путёвку в Лигу чемпионов.

Колодинский: «Факел» ждёт Лига чемпионов, это не может не радовать