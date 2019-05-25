«Пляжницы» Зажигина и Филина не сумели выйти в четвертьфинал этапа Мирового тура

Россиянки Екатерина Филина и Екатерина Зажигина не смогли выйти в четвертьфинал этапа Мирового тура категории «1 звезда» по пляжному волейболу, который проходит на острове Боракай (Филиппины).

В первом раунде плей-офф 28-летняя москвичка Филина и 23-летняя Зажигина из Санкт-Петербурга проиграли хозяйкам песка, филиппинской паре Черри Рондина/Бернадет Понс, со счётом 0:2 (18:21, 6:21).

На групповом этапе российские «пляжницы» заняли третье место, уступив словенкам Тьясе Котник и Тьясе Янчар (0:2) и одержав победу на филиппинской парой Даннилайн Демонтано/Жаклин Эстокью (2:1).

В соревнованиях участвовала также мужская пара из России Всеволод Бобриков/Владислав Михалёв, но они не сумели преодолеть квалификацию.