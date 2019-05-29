Пилипенко: в матче с Турцией за нас будет вся Россия и милые женщины на трибуне

Либеро сборной России Дарья Пилипенко сообщила, что не боится играть против сборной Турции на заполненном стадионе, который поддерживает соперниц.
«Перед матчем с Японией обратила внимание, что на трибунах появились российские флаги. Во время игры об этом не думаешь, так как полностью концентрируешься на площадке, но вообще, очень приятно видеть своих болельщиков и ощущать их поддержку. После матча мы с девочками подошли к трибуне, чтобы поблагодарить этих женщин. Очень надеюсь, что завтра они тоже придут, потому что весь стадион будет за Турцию.
Это круто — поиграть в полном зале, где все будут болеть за Турцию. Но за нас будет болеть вся Россия и эти милые женщины на трибуне. Будет здорово сыграть в такой атмосфере. Мне кажется, это круто, даже если публика болеет за соперника.
Есть только огромное желание показать наконец свою игру, стать единым целым и победить. Важно даже в сложные моменты не бросать бороться, а продолжать играть, не терять уверенности. Я думаю, что у нас завтра всё должно получиться», — сказала Пилипенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Адамовым.
Матч Лиги наций между сборными России и Турции состоится завтра, 30 мая.
- 29 мая 2019
-
22:58
-
22:16
-
16:39
-
15:08
-
14:06
-
13:01
-
12:01
-
11:14
-
10:04
-
09:04
-
00:54
- 28 мая 2019
-
21:05
-
17:46
-
17:26
-
16:01
-
15:52
-
14:18
-
13:13
-
12:19
-
11:10
-
10:09
-
09:17
-
00:22
- 27 мая 2019
-
21:37
-
16:03
-
15:11
-
15:01
-
14:19
-
13:17
-
13:00
-
12:11
-
11:16
-
10:42
-
10:31
-
10:21