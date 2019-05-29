Пилипенко: в матче с Турцией за нас будет вся Россия и милые женщины на трибуне

Либеро сборной России Дарья Пилипенко сообщила, что не боится играть против сборной Турции на заполненном стадионе, который поддерживает соперниц.

«Перед матчем с Японией обратила внимание, что на трибунах появились российские флаги. Во время игры об этом не думаешь, так как полностью концентрируешься на площадке, но вообще, очень приятно видеть своих болельщиков и ощущать их поддержку. После матча мы с девочками подошли к трибуне, чтобы поблагодарить этих женщин. Очень надеюсь, что завтра они тоже придут, потому что весь стадион будет за Турцию.

Это круто — поиграть в полном зале, где все будут болеть за Турцию. Но за нас будет болеть вся Россия и эти милые женщины на трибуне. Будет здорово сыграть в такой атмосфере. Мне кажется, это круто, даже если публика болеет за соперника.

Есть только огромное желание показать наконец свою игру, стать единым целым и победить. Важно даже в сложные моменты не бросать бороться, а продолжать играть, не терять уверенности. Я думаю, что у нас завтра всё должно получиться», — сказала Пилипенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Адамовым.

Матч Лиги наций между сборными России и Турции состоится завтра, 30 мая.