«Если Россия во мне заинтересована — буду биться». И плевать на разбитые локти

Женская сборная России в матче Лиги наций с Японией предстала куда более боеспособной и эмоциональной командой, чем в поединке с Германией. Если накануне ситуация казалась беспросветной, то сегодня светлых лучиков было немало. Одним из них стала самоотверженная игра либеро Дарьи Пилипенко, которая, поднимая тяжелейшие мячи, так ударялась о площадку и заграждения, что не спасали даже налокотники.



В интервью «Чемпионату» Дарья не стала скрывать, что сборная России устала проигрывать и жаждет уехать из Турции с победой над хозяйками этапа. Также она призналась, что понимает негативные комментарии в Интернете, но сама старается их не читать. Муж научил. Он же положил конец переживаниям 28-летней волейболистки «Динамо-Метар», неожиданно вызванной в главную команду страны.

«Девчонки устали проигрывать»

— Дарья, показалось, что сегодня у игроков сборной России было больше эмоций, чем накануне. За счёт чего удалось прибавить в этом плане?

— Мы очень расстроились после обидного поражения от Германии и сегодня с девчонками старались биться друг за друга, один за всех, и все за одного. Конечно, проигрывать так, как мы проиграли немкам, очень неприятно, но мы сделали всё, чтобы не опустить руки, отдать на площадке все силы и быть командой. К сожалению, добиться победы опять не получилось, но эмоций действительно было больше, чем вчера. Вообще, все девчонки устали проигрывать. Мы прекрасно понимаем, что от нас ждут побед, да мы и сами хотим наконец-то выиграть. Команда у нас дружная, хорошая, но это спорт.



— Тренерский штаб помогал пережить поражения от Германии?

— Да, все нас поддерживают, подбадривают, чтобы мы не вешали носы. Медицинский персонал здорово помогает восстанавливаться. Мы чувствуем поддержку как изнутри команды, так и извне. Главный тренер сборной России Вадим Анатольевич Панков постоянно с нами на связи, присылает сообщения.



— А что вчера написал?

— Что так играть нельзя. Что надо биться, за нами Россия.



— Но ведь наверняка вы это понимаете и без слов тренера.

— Безусловно, все в команде осознают, что представляют Россию, и очень хотят приносить стране победы. Все стараются, но пока очень не хватает сыгранности. Мы собрались вместе за десять дней до этого этапа, все из разных команд. С некоторыми волейболистками я вообще впервые оказалась на площадке. Мы пока не чувствуем друг друга, от этого возникают ошибки, появляется нервозность. Но в плане желания проблем нет, все понимают, что играют за сборную России, и максимально выкладываются.

Не оптимизм, а реализм. Германия не дала России ни шанса в матче Лиги наций Второй этап наша женская волейбольная сборная начала с поражения. Немки выступали основным составом и победили россиянок в трёх сетах.

«Отделалась синяками и гематомой»

— В матче с японками сборная России выглядела конкурентоспособной. Чего не хватило?

— Мне кажется, не хватило концентрации, отсюда допускали свои ошибки. По идее команда должна включаться на максимум в концовках партий, а мы, наоборот, сбавляем. Работаем над этим, сегодня уже было получше, но надо ещё очень сильно прибавлять.

— В четвёртом сете россиянки провалили начало, но потом совершили впечатляющий камбэк. Такая погоня не сказалась в концовке?

— Догонять всегда тяжело, но важно не смотреть на табло, а просто стараться выиграть каждый отдельный розыгрыш. Если постоянно думать о счёте, то вообще ничего не получится. Нужно выходить и играть, стараться бороться за каждый мяч. После выигранных очков приходит уверенность, азарт.



— С японками трудно играть, учитывая их необычный для европейского волейбола стиль игры?

— Да, это очень интересный соперник. Я впервые играла против Японии, у них сумасшедшая защита. У японской команды почти нет высокорослых игроков, но они это компенсируют удивительной мобильностью и эмоциями. Когда ты видишь, что команда соперника заряжена, то в любом случае начинаешь играть эмоциональнее, и завязывается настоящая битва. Мне понравилось играть с Японией, жаль только, что победить их не удалось. Сегодня это помогло нам, мы выплеснули эмоции, но всё равно не хватило.



— У вас синяки на обоих локтях. Для либеро это обычное дело?

— Это стандарт, да (улыбается). Конечно, не в каждом матче врезаешься в щиты, но в целом ушибы рук случаются постоянно. Я играю в налокотниках, без них ещё бы хуже было. А так отделалась синяками и гематомой. Но врачи сборной приведут меня в порядок, так что на игре с Турцией это сказаться никак не должно.



— Сборная России уже провела пять матчей. Удалось добиться какого-то прогресса во взаимопонимании с партнёрами?

— Я думаю, да. Мы становимся сыграннее, пусть и не так быстро, как хотелось бы. Между этапами у нас поменялась одна из связующих, что тоже дало о себе знать. Но я надеюсь, что постепенно мы достигнем необходимого взаимопонимания и будем меньше ошибаться.



— Последствия тяжёлого перелёта ещё сказываются?

— Да нет, сегодня уже гораздо лучше. Акклиматизация постепенно проходит. Думаю, на нашу игру это тоже повлияло в положительную сторону.

«Прошу прощения у болельщиков». Россиянки получили пощёчину, но рук не опустят Мария Халецкая не проходила в юниорские сборные России, а теперь играет за основную. Пока тяжело, но оправдываться и сдаваться она не любит.

«В матче с Турцией всё должно получиться»

— Сегодня на трибуне были заметны российские флаги. Это три россиянки, проживающие в Турции, пришли поддержать сборную. Слышали их выкрики?

— Я перед матчем обратила внимание, что на трибунах появились российские флаги. Во время игры об этом не думаешь, так как полностью концентрируешься на площадке, но вообще очень приятно видеть своих болельщиков и ощущать их поддержку. После матча мы с девочками подошли к трибуне, чтобы поблагодарить этих женщин. Очень надеюсь, что завтра они тоже придут, потому что весь стадион будет за Турцию.



— В заключительном матче сборной России предстоит сыграть с турчанками. Есть какие-то особые ожидания от этой встречи?

— Есть только огромное желание показать наконец свою игру, стать единым целым и победить. Важно даже в сложные моменты не бросать бороться, а продолжать играть, не терять уверенность. Я думаю, что у нас завтра всё должно получиться.



— Атмосфера не пугает?

— Абсолютно нет. Это круто – поиграть в полном зале, где все будут болеть за Турцию. Но за нас будет болеть вся Россия и эти милые женщины на трибуне (улыбается). Я несколько лет назад летала в Турцию на матч Лиги чемпионов вместе с московским «Динамо». На площадку выйти не довелось, но наблюдала за происходящим с трибуны. Мне понравилось (улыбается). Будет здорово сыграть в такой атмосфере, мне кажется, это круто, даже если публика болеет за соперника.



— Поражение Турции от Японии не удивило?

— Удивило даже не само поражение, а скорее счёт. Было странно увидеть, что турчанки дома не взяли у Японии ни сета. Это только ещё раз говорит, что всё возможно. У нас, к сожалению, пока не получается, но я надеюсь, что мы завтра возьмём своё.

Организаторы Лиги наций просто забыли о сборной России. Их можно понять Пустые кресла, мучения диктора и конфуз журналистов. Всё о матче, которого лучше бы не было.

«Муж научил не читать комментарии»

— Вы в этом году дебютируете в сборной, но при этом опыта у вас значительно больше, чем у большинства девушек из этой команды. Как-то стараетесь им помогать?

— Наверное, это происходит неосознанно. Ответственность есть, но я не зацикливаюсь на этом. Просто стараюсь что-то подсказать, если кто-то из молодых девчонок спрашивает. Сегодня, например, я видела небольшую растерянность на приёме у Татьяны Юринской, посоветовала ей сделать шаг назад. Какие-то такие небольшие игровые моменты. Нет такого, что я навязываю кому-то своё мнение или лезу с советами. Но если кто-то из девочек просит помощи, то я всегда помогу и подскажу. В основном это всё происходит автоматически.



— Что почувствовали, получив первый вызов в сборную России в 28 лет после сезона в «Динамо-Метар»?

— Любой игрок мечтает оказаться в сборной. Всё равно ждёшь вызова, думаешь: а вдруг? Для меня приглашение в национальную команду было неожиданным, всё-таки «Динамо-Метар» провёл не самый удачный сезон. Конечно, я очень обрадовалась, но потом появились сомнения, переживания. Тут на выручку пришёл супруг (улыбается). Он сказал: «Ты должна попробовать, это круто!» (смеётся). Для меня очень важна поддержка семьи: мамы, брата и мужа.

— Есть ли у вас мысли о том, что на этих этапах Лиги наций проходит отбор кандидатов в сборную России на более важные соревнования?

— Конечно, я это понимаю. Хочется проявить себя, хочется играть на главных турнирах. Думаю, нет такого спортсмена, который не мечтал бы выступить на Олимпиаде. Но перед тем, как ставить такие глобальные задачи, нужно играть здесь и сейчас. Если сегодня матч, то я должна выйти и сделать на максимуме всё, что я должна сделать. А дальше, если страна будет во мне заинтересована, — я буду за неё биться. Вообще лучше не забегать вперёд. Если о чём-то постоянно думать, то можно с ума сойти.



— Сейчас на сборную России обрушивается много критики. До вас доходят негативные комментарии?

— Я стараюсь не читать комментарии, этому тоже меня муж научил. Там слишком много негатива, никогда не будешь хорошим для всех. Люди имеют разные мнения и могут их высказывать. Надо просто делать свою работу, показывать результат. К сожалению, результат мы пока не показываем, и понятно, что болельщики реагируют на это по-разному. Одно время я переживала, но со временем перестала всё читать. А лучше во время соревнований вообще не заходить в соцсети. Сейчас я так и делаю, а фотографии выставляю уже после турниров.



— В заключение хотел уточнить про вашу фамилию. На футболке у вас написано «Пилипенко», а в протоколе вы значитесь как «Чикризова». Где правда?

— Правда на спине (смеётся). Так получилось, что после замужества я поменяла фамилию и стала Пилипенко (Дарья в 2015 году вышла замуж за тренера Захара Пилипенко, — прим. «Чемпионат»), но загранпаспорт менять не стала. А так как в заявки на международные турниры спортсменки вносятся под фамилией из загранпаспорта, то меня и объявляют как Чикризову. На самом деле меня многие об этом спрашивают, кто-то даже думает, что я развелась. Хочу всех успокоить: я – Пилипенко, у меня всё хорошо (смеётся).