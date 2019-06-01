Красильников и Стояновский — в 1/4 финала Мирового тура по пляжному волейболу

В Остраве (Чехия) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «4 звезды». Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский пробились в четвертьфинал соревнований, обыграв бразильский дуэт Джордж Вандерлей/Лойола Штайн Андре со счетом 19:21, 21:19, 15:8.

За выход в полуфинал российские «пляжники» поспорят с другой бразильской парой — Эвандро Оливейра/Бруно Оскар Шмидт, которая во втором раунде плей-офф нанесла поражение россиянам Илье Лешукову и Константину Семёнову.

Напомним, Красильников и Стояновский напрямую вышли в 1/8 финала, заняв первое место в группе C.

Ранее в плей-офф женского турнира прекратили борьбу обе российские пары — Надежда Макрогузова/Светлана Холомина и Екатерина Бирлова/Евгения Уколова.