Красильников и Стояновский вышли в полуфинал этапа Мирового тура в Чехии

В Остраве (Чехия) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «4 звезды». Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский вышли в четвертьфинал соревнований, обыграв бразильский дуэт Эвандро Оливейра/Бруно Оскар Шмидт со счётом 2:1 (14:21, 21:16, 15:12).
Полуфинал состоится 2 июня. Соперник россиян определится позднее.
Напомним, ранее пара Эвандро Оливейра/Бруно Оскар Шмидт преградила дорогу в четвертьфинал россиянам Илье Лешукову и Константину Семёнову (0:2).
Российский дуэт Никита Лямин /Тарас Мыськив уступил бразильской паре Джордж Вандерлей/Лойола Штайн Андре (0:2) в первом раунде плей-офф.
Ранее в плей-офф женского турнира прекратили борьбу обе российские пары — Надежда Макрогузова/Светлана Холомина и Екатерина Бирлова/Евгения Уколова.
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