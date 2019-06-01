Красильников и Стояновский вышли в полуфинал этапа Мирового тура в Чехии

В Остраве (Чехия) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «4 звезды». Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский вышли в четвертьфинал соревнований, обыграв бразильский дуэт Эвандро Оливейра/Бруно Оскар Шмидт со счётом 2:1 (14:21, 21:16, 15:12).

Полуфинал состоится 2 июня. Соперник россиян определится позднее.

Напомним, ранее пара Эвандро Оливейра/Бруно Оскар Шмидт преградила дорогу в четвертьфинал россиянам Илье Лешукову и Константину Семёнову (0:2).

Российский дуэт Никита Лямин /Тарас Мыськив уступил бразильской паре Джордж Вандерлей/Лойола Штайн Андре (0:2) в первом раунде плей-офф.

Ранее в плей-офф женского турнира прекратили борьбу обе российские пары — Надежда Макрогузова/Светлана Холомина и Екатерина Бирлова/Евгения Уколова.