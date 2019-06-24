Российские волейболисты проиграли сборной Бразилии в Лиге наций

Мужская сборная России в третьем матче четвёртого этапа волейбольной Лиги наций проиграла сборной Бразилии со счётом 0:3 (17:25, 21:25, 26:28) на стадионе «Жиназио Аэсим Токантинс» в городе Куяба. Подопечные Туомаса Саммельвуо потерпели третье поражение в 12 матчах нынешнего розыгрыша турнира. Встречу обслуживал главный арбитр Денни Франсиско Сеспедес Ласси из Доминиканской Республики.



Лига наций. Мужчины. Четвёртый этап. Третий тур. Куяба, Бразилия

Бразилия — Россия — 3:0 (25:17, 25:21, 28:26).



В следующем туре 28 июня российская команда сыграет со сборной Австралии, а 29 июня встретится со сборной Аргентины.



В финальный раунд соревнований, который пройдёт с 10 по 14 июля в Чикаго, выйдут шесть команд, включая сборную США (хозяйку финала).