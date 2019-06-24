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Кобзарь — о проигрыше бразильцам: сборная России не играла плохо

Кобзарь — о проигрыше бразильцам: сборная России не играла плохо
Волейбол / Сборная России 0

Капитан сборной России Игорь Кобзарь поделился впечатлениями от поражения в матче с командой Бразилии на четвёртом этапе Лиги наций со счётом 0:3 (17:25, 21:25, 26:28).

«На следующей неделе мы будем играть без нашего диагонального Полетаева, поэтому тренер дал возможность Земчёнку сыграть и почувствовать уверенность перед предстоящими матчами. Мы не играли плохо. Думаю, этот опыт поможет нам стать сильнее», — приводит слова Кобзаря официальный сайт Международной федерации волейбола.

В турнирной таблице лидирует сборная Бразилии. Команда России, выигравшая 9 матчей из 12, занимает четвёртую строчку. Матчи пятого этапа с участием сборной России пройдут в Брисбене (Австралия). 28 июня подопечные Туомаса Саммельвуо сыграют с австралийцами, 29-го — с аргентинцами, 30-го — с китайцами.

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