Ещё один доигровщик «Кузбасса» стал игроком московского «Динамо»

Московское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о подписании контракта с доигровщиком кемеровского «Кузбасса» Семёном Дмитриевым. В минувшем сезоне в составе команды Туомаса Саммельвуо он стал чемпионом России.
Семён начал карьеру в составе молодёжной команды «Зенит-УОР» (Казань), а в сезоне 2014 года дебютировал в основной команде из Казани.
Дмитриев также играл за «Нефтяник» (Оренбург), МГТУ (Москва) и «Ярославич» (Ярославль). Всего на счету Семёна 108 матчей в Суперлиге, в которых он набрал 249 очков.
Ранее «Динамо» заключило соглашение с ещё одним доигровщиком «Кузбасса» Сергеем Никитиным.
В четвертьфинальной серии плей-офф Суперлиги московское «Динамо» уступило кемеровскому «Кузбассу» со счётом 0-2 и не сумело пробиться в еврокубки.
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