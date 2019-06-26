Ещё один доигровщик «Кузбасса» стал игроком московского «Динамо»

Московское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о подписании контракта с доигровщиком кемеровского «Кузбасса» Семёном Дмитриевым. В минувшем сезоне в составе команды Туомаса Саммельвуо он стал чемпионом России.

Семён начал карьеру в составе молодёжной команды «Зенит-УОР» (Казань), а в сезоне 2014 года дебютировал в основной команде из Казани.

Дмитриев также играл за «Нефтяник» (Оренбург), МГТУ (Москва) и «Ярославич» (Ярославль). Всего на счету Семёна 108 матчей в Суперлиге, в которых он набрал 249 очков.

Ранее «Динамо» заключило соглашение с ещё одним доигровщиком «Кузбасса» Сергеем Никитиным.

В четвертьфинальной серии плей-офф Суперлиги московское «Динамо» уступило кемеровскому «Кузбассу» со счётом 0-2 и не сумело пробиться в еврокубки.