«Динамо-ЛО» начало подготовку к сезону

У волейболистов «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) завершился отпуск, и команда собралась в Санкт-Петербурге. Подготовку к сезону подопечные Олега Согрина начали с углублённого медицинского обследования, а затем провели первую втягивающую тренировку.
Фото доступны в «инстаграме» «Динамо-ЛО».
На следующей неделе «Динамо-ЛО» отправится на сборы на озеро Зеркальное. Вторую часть подготовки к сезону сосновоборцы проведут в Минске (Беларусь). Там команда пробудет почти месяц.
«Динамо-ЛО» примет участие в традиционном мемориале Платонова, который пройдёт с 3 по 8 сентября. 17 сентября команда начнёт сезон, стартовав на предварительном этапе Кубка России.
По итогам предварительного этапа российской Суперлиги «Динамо-ЛО» заняло 12-е место. По результатам плей-аута команда из Ленинградской области стала девятой.
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