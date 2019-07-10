«Динамо-ЛО» начало подготовку к сезону

У волейболистов «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) завершился отпуск, и команда собралась в Санкт-Петербурге. Подготовку к сезону подопечные Олега Согрина начали с углублённого медицинского обследования, а затем провели первую втягивающую тренировку.

Фото доступны в «инстаграме» «Динамо-ЛО».

На следующей неделе «Динамо-ЛО» отправится на сборы на озеро Зеркальное. Вторую часть подготовки к сезону сосновоборцы проведут в Минске (Беларусь). Там команда пробудет почти месяц.



«Динамо-ЛО» примет участие в традиционном мемориале Платонова, который пройдёт с 3 по 8 сентября. 17 сентября команда начнёт сезон, стартовав на предварительном этапе Кубка России.

По итогам предварительного этапа российской Суперлиги «Динамо-ЛО» заняло 12-е место. По результатам плей-аута команда из Ленинградской области стала девятой.