3 пары из России уступили на старте Мирового тура по пляжному волейболу в Гштаде

Стартовые поединки на этапе мирового тура по пляжному волейболу в Гштаде (Швейцария) сложились для российских пар неудачно. Сразу три женских дуэта проиграли в 1-м туре соревнований.
Молодая пара Ксения Дабижа/Дарья Рудых в матче группы А встречалась с хозяйками турнира Таней Хюберли и Ниной Бетшарт. Россиянки не сумели навязать борьбу швейцаркам и уступили со счётом 0:2 (16:21, 15:21).
Надежда Макрогузова и Светлана Холомина стартовали в группе E напряжённым поединком с немками Шанталь Лабурье и Сандрой Иттлингер. Сумев перевести поединок в решающий сет, россиянки всё же уступили волейболисткам из Германии – 1:2 (15:21, 22:20, 9:15).
Самая опытная пара из России — Екатерина Бирлова/Евгения Уколова – довольно легко проиграла американкам Келли Ларсен и Эмили Стокман со счётом 0:2 (15:21, 16:21) в стартовом матче группы F.
Поединки 2-го тура россиянки проведут завтра, 11 июля.
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