Видео: эмоции игроков сборной России после победы в Лиге наций

Мужская сборная России по волейболу стала победителем Лиги наций. В финальной встрече подопечные Туомаса Саммельвуо обыграли США. Счёт матча — 3:1 (25:23, 20:25, 25:21, 25:20).
Видео с эмоциями игроков сборной России после выигрыша трофея можно посмотреть в «Твиттере».
Самым результативным игроком в составе сборной России стал Дмитрий Волков, набравший 17 очков, 14 очков принёс команде Егор Клюка. В составе американцев 20 очков набрал Тэйлор Сэндер, 19 — у Мэттью Андерсона.
В матче за третье место сборная Польши, которая является действующим чемпионом мира, разгромила команду Бразилии со счётом 3:0 (25:17, 25:23, 25:21).
Подопечные Туомаса Саммельвуо на предварительном этапе выиграли 12 матчей из 15 и заняли третье место в турнирной таблице. Мужская сборная России стала победителем Лиги наций во второй раз подряд.
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