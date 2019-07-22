Сборная России разгромила Южную Корею на чемпионате мира U21

В Бахрейне стартовал второй групповой этап чемпионата мира по волейболу среди игроков в возрастной категории U21. Сборная России в 1-м туре обыграла команду Южной Кореи со счётом 3:0 (25:16, 25:13, 25:15).

Завтра, 23 июля, подопечные Андрея Ноздрина сыграют с Бразилией, 24-го — с Китаем.



По две лучшие команды из групп второго этапа выйдут в полуфинал. На первом этапе чемпионата мира россияне победили команды Чехии, Ирана и Туниса.

Состав сборной России

Связующие: Константин Абаев, Егор Кречетов.

Доигровщики: Павел Тетюхин, Виктор Пивоваров, Иван Кузнецов, Анатолий Володин.

Диагональные: Максим Сапожков, Егор Сиденко.

Блокирующие: Артём Мельников, Виталий Дикарёв, Александр Захватенков.

Либеро: Денис Голубев.