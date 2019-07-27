«Факел» объявил о подписании контракта с Рохиным
28-летний центральный блокирующий Сергей Рохин продолжит карьеру в «Факеле» из Нового Уренгоя, сообщается в официальном аккаунте клуба в «Твиттере».
Ранее Рохин выступал за одинцовскую «Искру», нижневартовскую «Югру-Самотлор», «Ярославич» (Ярославль). Предыдущим клубом блокирующего, рост которого составляет 204 см, было ленинградское «Динамо». В предыдущем сезоне Рохин принял участие в 21 матче предварительного этапа Суперлиги, в которых набрал 109 очков. В раунде плей-аут он провёл 10 встреч, набрав 28 очков.
Ранее состав клуба из Нового Уренгоя пополнили чемпионы Универсиады 2013 года — связующий Сергей Антипкин и доигровщик Денис Шипотько. В минувшем сезоне российской Суперлиги «Факел» завоевал бронзовые награды.
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