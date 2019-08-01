Олимпийский чемпион А. Волков может перейти в «Динамо-ЛО»

Олимпийский чемпион 2012 года российский блокирующий Александр Волков близок к подписанию контракта с «Динамо-ЛО» (Ленинградская область), сообщает «Спорт Бизнес Online». 34-летний волейболист уже тренируется с командой, стороны обсуждают детали соглашения.
Последние два сезона Волков защищал цвета санкт-петербургского «Зенита». Ранее он выступал за московское «Динамо», «Луч», итальянский «Кунео», «Зенит-Казань», «Урал» и «Газпром-Югра».
Волков также является бронзовым призёром Олимпийских игр 2008 года, серебряным призёром чемпионата Европы 2007 года, обладателем Кубка мира (2011), победителем и призёром Мировой лиги.
По итогам предварительного этапа российской Суперлиги сезона-2018/19 «Динамо-ЛО» заняло 12-е место. По результатам плей-аута команда из Ленинградской области стала девятой.
- 1 августа 2019
-
17:53
-
17:24
-
17:04
-
16:41
-
16:23
-
16:12
-
15:33
-
15:21
-
15:07
-
15:00
-
14:57
-
14:14
-
13:06
-
12:26
-
12:14
-
11:34
-
11:27
-
10:22
-
10:13
-
10:03
-
09:27
-
09:18
-
06:51
- 31 июля 2019
-
16:20
-
16:01
-
15:03
-
14:36
-
14:14
-
13:14
-
12:06
-
12:01
-
11:14
-
10:20
-
09:06
- 30 июля 2019
-
16:09