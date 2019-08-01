Олимпийский чемпион А. Волков может перейти в «Динамо-ЛО»

Олимпийский чемпион 2012 года российский блокирующий Александр Волков близок к подписанию контракта с «Динамо-ЛО» (Ленинградская область), сообщает «Спорт Бизнес Online». 34-летний волейболист уже тренируется с командой, стороны обсуждают детали соглашения.

Последние два сезона Волков защищал цвета санкт-петербургского «Зенита». Ранее он выступал за московское «Динамо», «Луч», итальянский «Кунео», «Зенит-Казань», «Урал» и «Газпром-Югра».

Волков также является бронзовым призёром Олимпийских игр 2008 года, серебряным призёром чемпионата Европы 2007 года, обладателем Кубка мира (2011), победителем и призёром Мировой лиги.



По итогам предварительного этапа российской Суперлиги сезона-2018/19 «Динамо-ЛО» заняло 12-е место. По результатам плей-аута команда из Ленинградской области стала девятой.