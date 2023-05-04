Ирина Филиштинская: хотели взять реванш у «Динамо», но немножко не получилось

Волейболистка калининградского «Локомотива» Ирина Филиштинская прокомментировала поражение своей команды от московского «Динамо» во втором матче финальной серии чемпионата России.

Встреча в столице завершилась со счётом 3:1 (25:21, 20:25, 25:23, 25:23) в пользу «Динамо», которое увеличило преимущество в серии до трёх побед – 2-0. В ходе четвёртой партии «Локомотив» был очень близок к тому, чтобы сравнять счёт и решить судьбу встречи на тай-брейке.

«Сегодня была очень хорошая борьба. После первого обидного поражения, когда не смогли ничего противопоставить, сегодня выходили максимально сконцентрированными, максимально настроенными, хотели взять реванш, но у нас немножко не получилось. Но ещё ничего не потеряно. У нас ещё есть, как минимум одна, или две-три игры, так что будем бороться, будем биться, мы показали, что мы не сдаёмся и боролись до последнего мяча.

Очень много было разговоров после первой игры, и сегодня перед игрой, что нужно отпустить в первую очередь голову, расслабиться и играть в своё удовольствие. Нам нечего терять, нам надо только биться, бороться. И, действительно, сегодня получилось, может быть, не у всех получилось расслабиться, нащупать свою игру и начать давить со своей стороны», — сказала Филиштинская после матча.