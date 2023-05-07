«Динамо» — «Зенит-Казань»: во сколько матч финала Суперлиги, где смотреть

Сегодня, 7 мая, состоится третий матч финальной серии чемпионата России по волейболу среди команд Суперлиги между казанским «Зенитом» и московским «Динамо».

Матч в Москве начнётся в 17:00 мск. Посмотреть его можно будет на телеканале «Матч Страна».

Столичному «Динамо» потребовалось всего три матча, чтобы выиграть полуфинальное противостояние у «Зенита» с берегов Невы (3:2, 3:0, 3:0). «Локомотив» смог создать интригу в полуфинальной серии с казанским «Зенитом», но всё равно уступил (1:3, 0:3, 3:0, 2:3).

Напомним, в первом и втором матче на своей площадке казанский «Зенит» обыграл московское «Динамо» (3:0, 3:1) и ведёт в серии до трёх побед – 2-0. В случае победы в третьем матче «Зенит» выиграет титул. Если победит «Динамо», серия продолжится 9 мая в Москве и, при необходимости, 13 мая в Казани.