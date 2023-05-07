«Динамо» — «Зенит-Казань»: во сколько матч финала Суперлиги, где смотреть

Сегодня, 7 мая, состоится третий матч финальной серии чемпионата России по волейболу среди команд Суперлиги между казанским «Зенитом» и московским «Динамо».
Матч в Москве начнётся в 17:00 мск. Посмотреть его можно будет на телеканале «Матч Страна».
Столичному «Динамо» потребовалось всего три матча, чтобы выиграть полуфинальное противостояние у «Зенита» с берегов Невы (3:2, 3:0, 3:0). «Локомотив» смог создать интригу в полуфинальной серии с казанским «Зенитом», но всё равно уступил (1:3, 0:3, 3:0, 2:3).
Напомним, в первом и втором матче на своей площадке казанский «Зенит» обыграл московское «Динамо» (3:0, 3:1) и ведёт в серии до трёх побед – 2-0. В случае победы в третьем матче «Зенит» выиграет титул. Если победит «Динамо», серия продолжится 9 мая в Москве и, при необходимости, 13 мая в Казани.
- 7 мая 2023
-
09:00
- 6 мая 2023
-
04:53
- 5 мая 2023
-
12:35
-
12:22
-
11:58
- 4 мая 2023
-
23:33
-
23:10
-
22:45
-
21:28
-
20:22
-
19:43
-
11:44
-
10:53
-
10:44
-
09:00
- 3 мая 2023
-
22:16
-
22:09
-
21:58
-
21:55
-
18:27
-
13:49
-
09:00
- 2 мая 2023
-
23:00
-
20:54
-
20:45
-
20:35
-
20:29
-
11:37
-
11:27
-
09:00
-
00:58
- 1 мая 2023
-
23:08
-
20:44
-
20:07
-
19:44