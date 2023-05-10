«Локомотив» — «Динамо»: во сколько матч финала женской Суперлиги, где смотреть

Сегодня, 10 мая, состоится четвёртый матч финальной серии чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги между калининградским «Локомотивом» и московским «Динамо».

На предварительном этапе национального первенства столичная команда заняла первое место, а «Локомотив» был вторым. В четвертьфиналах московское «Динамо» дважды обыграло краснодарских одноклубниц (3:0, 3:2), а «Локомотив» — тульскую «Тулицу» (3:0, 3:0). На полуфинальной стадии бело-голубые были сильнее челябинского «Динамо-Метар» (3:0, 3:2, 3:0), а «Локомотив» преодолел сопротивление саратовского «Протона» (3:1, 3:0, 3:1).

Финальные матчи проходят до трёх побед одной из команд. Оба матча в Москве остались за «Динамо» (3:0, 3:1), в Калининграде первенствовал «Локомотив» (3:1). Четвёртая встреча сегодня, 10 мая, также пройдёт в Калининграде.

10 мая финал «Локомотив» (Калининградская область) – «Динамо» (Москва) начнётся в 19:30 мск и будет показан в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ».