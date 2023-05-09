7 ярких матчей среды: миланское дерби в ЛЧ и финал в волейболе

Расписание на 10 мая: «Сиэтл» шумит в плей-офф НХЛ, «Локомотив» попробует уйти в пятый матч, а ещё много-много баскетбола.

Все события 10 мая в Матч-центре «Чемпионата»

Время в материале — по Москве. Программа коротко:

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🏒 2:00: «Нью-Джерси Дэвилз» — «Каролина Харрикейнз», НХЛ — плей-офф, 1/2 финала — Восток, четвёртый матч

Интрига: продолжит ли домашняя площадка давать преимущество?

В двух домашних играх «Каролина» одержала две победы с суммарным счётом 11:2, однако в первом же гостевом матче серии пропустила восемь шайб. Игра на выезде — давняя слабость «ураганов», которые за три плей-офф выиграли лишь 5 матчей из 19 на выезде, при этом только один – в основное время. Сможет ли команда Рода Бриндамора закрыть разыгравшихся Хьюза, Хишира и компанию без использования фирменных «наложений» звеньев?

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Каролина Харрикейнз» Фото: Adam Hunger/AP/ТАСС

🏀 2:30: «Бостон Селтикс» — «Филадельфия Сиксерс», НБА — плей-офф, 1/2 финала — Восток, пятый матч

Интрига: 3-2 или 2-3 — вот в чём вопрос. У «Бостона» нет права на ошибку

«Бостон» примет «Филадельфию». Условия для того, чтобы повести в серии, созданы. Главный тренер «Сиксерс» Док Риверс сказал перед встречей следующее: «Матчи под номерами три, пять и семь — самые важные. Для обеих команд». А оно и верно, учитывая, что в прошлом плей-офф «Филадельфия» при счёте 2-2 проиграла серию «Майами», в позапрошлом — «Атланте Хоукс». Разыгрывающий Джеймс Харден в последних двух победных играх «Сиксерс» набирает в среднем 43,5 очка при 6,5 трёхочкового броска. Справятся ли «Селтикс» с дуэтом Хардена и действующего MVP в лице Джоэла Эмбиида?

«Бостон Селтикс» — «Филадельфия Сиксерс» Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

🏒 4:30: «Сиэтл Кракен» — «Даллас Старз», НХЛ — плей-офф, 1/2 финала — Запад, четвёртый матч

Интрига: сказка «Кракен» продолжится?

После скальпа чемпионов «Сиэтл» готовится сокрушить второй топ-клуб Запада. По «звёздам» больно ударила травма ведущего защитника Миро Хейсканена, который получил шайбой в лицо, а также внезапный провал одного из лучших вратарей сезона Джейка Эттингера, пропустившего пять шайб после восьми бросков за период. «Кракены» остаются командой, где каждое из четырёх звеньев несёт опасность — кажется, «Далласу», чтобы избежать катастрофы, нужно снова свести воедино Робертсона, Хинца и Павелски.

«Сиэтл Кракен» — «Даллас Старз» Фото: Lindsey Wasson/AP/ТАСС

🏀 5:00: «Денвер Наггетс» — «Финикс Санз», НБА — плей-офф, 1/2 финала — Запад, пятый матч

Интрига: команды обменялись домашними победами, но сохранится ли такая тенденция

Очередной матч под номером пять при счёте 2-2. «Денвер» был близок в прошлой игре, но Ландри Шамет в заключительной четверти сохранил усилия, созданные Кевином Дюрантом и Девином Букером. На заметку: «Наггетс» в нынешнем сезоне одержали 39 побед при семи поражениях на своей площадке, в плей-офф — 5-0. И вернётся ли в строй разыгрывающий Крис Пол, без которого «Санз» одержали как раз те самые две победы?

«Денвер Наггетс» — «Финикс Санз» Фото: Christian Petersen/Getty Images

🏐 19:30: «Локомотив» — «Динамо Москва», Суперлига — финал, четвёртый матч

Интрига: сможет ли «Локомотив» перевести серию в пятый матч?

Волейболистки из Калининграда возрождают интригу в «золотой» серии чемпионата России: они смогли зарядиться поддержкой родных трибун и удивить москвичек. Хозяйки повысили результативность в атаке: в полную силу заиграла Татьяна Кадочкина, на сложных мячах в нападении выручала и Лоренне Тейшейра. Добавили хозяйки и в защите: заоблачных 92% позитивного приёма в первом сете, кажется, ещё не видел волейбольный мир. «Динамо», конечно, огрызалось: девушки едва не перевернули матч – до тай-брейка не хватило одной атаки до пола. Но даже взятая партия в гостях намекает москвичкам, что с таким «Локо» бороться можно. Как и можно оформить чемпионство уже в четвёртом матче серии и вернуться домой с трофеем.

«Локомотив» — «Динамо Москва» Фото: vk.com/vc.loko

🏀 19:30: ЦСКА — «Зенит», Единая лига — серия за бронзу, третий матч

Интрига: счёт в серии 1-1. Кто выйдет вперёд?

ЦСКА вновь, как и в серии с «Локо», потерял преимущество своей площадки, проиграв «Зениту» в первом матче. «Бронзовая» серия переезжает в Санкт-Петербург, где Эмилу Райковичу по-прежнему придётся играть без Алексея Шведа, но с набирающим форму Николой Милутиновым. Интересно понаблюдать за тем, воспользуются ли подопечные Хавьера Паскуаля преимуществом своей площадки.

ЦСКА — «Зенит» Фото: Единая лига ВТБ

⚽️ 22:00: «Милан» — «Интер», Лига чемпионов — 1/2 финала, первый матч

Интрига: миланское дерби в полуфинале ЛЧ — как 20 лет назад!

Дерби в полуфинале Лиги чемпионов – редкость. Миланское – редкость в квадрате или даже кубе. К одному из важнейших противостояний в сезоне клубы подходят примерно в одинаковом состоянии. «Интер» и «Милан» борются за лигочемпионскую четвёрку в чемпионате Италии (сейчас четвёртая и пятая команды – отрыв два очка). У первых до конца мая вылетели Шкриньяр и Госенс, у вторых не сыграют Златан и Леау. Ещё несколько месяцев назад казалось, что итальянские тяжеловесы вряд ли доберутся до столь высокой стадии, но они здесь. Как в полуфинале-2002/2003. Ностальжи!