Смаржек: все говорят, что я ехала в Калининград только из-за денег. Мне нужен был побег
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Польская диагональная Мальвина Смаржек, ранее выступавшая за калининградский «Локомотив», объяснила, почему решила перейти в российский волейбольный клуб из итальянской команды «Игор Горгондзола» в 2021 году.
«Я устала после того сезона, который провела в Новаре в Италии. Он был утомительным и неприятным для меня. Все говорят, что я поехала в Калининград только из-за денег. Мне нужен был побег», — приводит слова Смаржек Milliyet со ссылкой на подкаст Sporun Gölgesinde.
Напомним, Смаржек покинула калининградский «Локомотив» в 2022 году. В сезоне-2022/2023 27-летняя польская спортсменка выступала за бразильский клуб «Озаску». Смаржек также сообщила, что у бразильской команды есть долги по зарплате перед ней.
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