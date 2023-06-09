Смаржек: все говорят, что я ехала в Калининград только из-за денег. Мне нужен был побег

Польская диагональная Мальвина Смаржек, ранее выступавшая за калининградский «Локомотив», объяснила, почему решила перейти в российский волейбольный клуб из итальянской команды «Игор Горгондзола» в 2021 году.

«Я устала после того сезона, который провела в Новаре в Италии. Он был утомительным и неприятным для меня. Все говорят, что я поехала в Калининград только из-за денег. Мне нужен был побег», — приводит слова Смаржек Milliyet со ссылкой на подкаст Sporun Gölgesinde.

Напомним, Смаржек покинула калининградский «Локомотив» в 2022 году. В сезоне-2022/2023 27-летняя польская спортсменка выступала за бразильский клуб «Озаску». Смаржек также сообщила, что у бразильской команды есть долги по зарплате перед ней.