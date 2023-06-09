Польская волейболистка: все знают о моей панической атаке, ситуация в России меня добила

Польская диагональная Мальвина Смаржек, ранее выступавшая за калининградский волейбольный клуб «Локомотив», рассказала о психологических проблемах.

«В прошлом сезоне я не так много помогала команде, потому что лечилась от депрессии, но теперь всё в порядке. Все знают о моей панической атаке. В тот момент, когда всё в России началось, я была ошарашена. Это не было причиной отъезда, но ситуация в стране меня добила. Я не сказала Лаварини о депрессии, потому что не знала, что у меня депрессия. Я не психиатр и не люблю заниматься самодиагностикой, но я знала, что что-то не так», — приводит слова Смаржек Milliyet со ссылкой на подкаст Sporun Gölgesinde.

Напомним, Смаржек покинула «Локомотив» в 2022 году. В сезоне-2022/2023 27-летняя польская спортсменка выступала за бразильский клуб «Озаску».