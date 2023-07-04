Волейболисты Лео Андрич и Игор Йованович продолжат свою карьеру в АСК в сезоне-2023/2024

Волейбольный клуб из Нижнего Новгорода АСК объявил о подписании двух игроков: Лео Андрича из Хорватии и Игора Йовановича из Сербии.
После успешного выступления в прошедшем сезоне соперники выкупили у АСК трёх основных игроков – связующего Константина Тюшкевича, диагонального Павла Железнякова и блокирующего Артёма Довганя, а также на днях стало известно, что в петербургский «Зенит» переходит доигровщик Андрей Титич.
«Удивлён, что наши игроки в это межсезонье оказались настолько востребованы. Тот же Титич в прошлом сезоне не показал ничего выдающегося. Наверное, худший год у нас провёл, а его берёт Питер. Я рад за Андрея, но для меня странно, что у «Зенита» есть финансовые возможности, а они ищут игроков в восьмой команде чемпионата. Если они комплектуются игроками восьмой команды, то нам куда идти?» – приводит слова директора АСК Дмитрия Фомина «Спорт Бизнес Online».
Игор Йованович в прошлом сезоне выступал за «Бергамо» в итальянской Серии А2. Ранее он играл в чемпионатах Румынии и Испании. Хорватский диагональный Лео Андрич уже играл за АСК в сезоне-2021/2022, но покинул команду в марте прошлого года. В прошлом сезоне Андрич играл за корейский «Сеул».
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