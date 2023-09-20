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Цветан Соколов завершит карьеру в сборной Болгарии после олимпийской квалификации

Цветан Соколов завершит карьеру в сборной Болгарии после олимпийской квалификации
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33-летний нападающий волейбольного клуба «Динамо» (Москва) болгарин Цветан Соколов сообщил о планируемом завершении карьеры в сборной Болгарии по окончании олимпийского квалификационного турнира.

«Вероятно, это будет мой последний выход в футболке национальной команды. Я всегда с удовольствием играл за Болгарию, но сейчас стоит вопрос возможностей. Мне нужно гораздо больше времени после клубного сезона, чтобы оправиться от тех физических проблем, которые у меня есть», – цитирует Соколова Sportal.

Напомним, Цветан Соколов с 2019 года защищает цвета клубов российской Суперлиги. Первым клубом Соколова в России был казанский «Зенит», затем, в 2020 году, болгарский волейболист пополнил ряды московского «Динамо».

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