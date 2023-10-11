Цветан Соколов завершил карьеру в сборной Болгарии по волейболу

Диагональный московского волейбольного клуба «Динамо», лидер сборной Болгарии Цветан Соколов объявил о завершении карьеры в сборной. Об этом стало известно из сообщений в соцсети.

Сборная Болгарии по волейболу не смогла отобраться на Олимпиаду-2024, заняв в своей отборочной группе лишь пятое место. В семи встречах болгары одержали четыре победы, ими были обыграны сборные таких стран, как Мексика, Китай, Нидерланды, Бельгия, но уступили сборным Аргентины, Канады и Польши. Последние две команды и стали обладателями заветных олимпийских путёвок.

Ранее 33-летний игрок заявлял, что покинет национальную команду в случае непопадания сборной Болгарии на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Напомним, Цветан Соколов с 2019 года защищает цвета клубов российской Суперлиги.