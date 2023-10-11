Казанский «Зенит» и «Динамо» с побед стартовали в чемпионате России — 2023/2024
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Двумя матчами стартовал чемпионат России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Казанский «Зенит» на выезде одержал волевую победу над дебютантом соревнований, «Шахтёром» из Солигорска со счётом 3:1 (21:25, 25:23, 25:19, 26:24). Московское «Динамо» не испытало проблем в гостевом матче с новокуйбышевской «Новой» — 3:0 (25:16, 25:17, 25:23).
Во втором туре 21 октября «Динамо» на своей площадке пример «Шахтёр», а «Зенит» в гостях сыграет с новосибирским «Локомотивом».
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Предварительный этап. Первый тур
«Шахтёр» (Солигорск) – «Зенит» (Казань) – 1:3 (25:21, 23:25, 19:25, 24:26).
«Нова» (Новокуйбышевск) – «Динамо» (Москва) – 0:3 (16:25, 17: 25, 23:25).
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