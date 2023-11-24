Россиянка Кобзарь перейдёт в итальянский клуб «Валлефолья»

Российская 19-летняя связующая Виктория Кобзарь, которая покинула французский клуб «Волеро Ле-Канне» в конце октября, присоединится к итальянскому клубу «Валлефолья». Об этом 23 ноября сообщил итальянский портал volleyball.it.

«Валлефолья» испытывает серьёзные трудности в Лиге А1: команда проиграла в пяти последних матчах подряд. В сезоне-2023/2024 клубу удалось одержать победу только в двух встречах из восьми. «Валлефолья» занимает 12-е место в турнирной таблице. По информации источника, клуб заинтересован в поиске новых игроков, чтобы исправить ситуацию.

Виктория — не единственная россиянка, которая будет представлять этот итальянский клуб. С 2021 года в составе команды играет Татьяна Кошелева. В марте 2023 года она продлила контракт с «Валлефольей» на сезон-2023/2024.