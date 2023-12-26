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«Хочу выиграть чемпионат России и золото Олимпиады». Каракурт – о своих целях в спорте

«Хочу выиграть чемпионат России и золото Олимпиады». Каракурт – о своих целях в спорте
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Волейболистка сборной Турции и «Локомотива» из Калининграда Эбрар Каракурт рассказала о своих целях в спортивной карьере. Спортсменка заявила, что хочет выиграть чемпионат России, а также золотую медаль на Олимпиаде в составе сборной Турции.

«Я очень довольна своей карьерой. Считаю, что пока принимаю правильные решения. Хочу выиграть российский чемпионат, а ещё завоевать золотую медаль на Олимпиаде с моей национальной командой! Это что касается моих новых целей на будущее», — рассказала Каракурт в интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Коваленко.

Отметим, что Каракурт является победительницей Лиги чемпионов в составе «Вакыфбанка». В этом году турецкая волейболистка со своей сборной выиграла Лигу наций.

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