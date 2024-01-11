Экс-тренер «Белогорья» рассказал, как обстрелы Белгорода отразились на результатах команды

Экс-тренер молодёжных команд новосибирского «Локомотива» и «Белогорья» Андрей Петров рассказал, как обстрелы Белгорода отразились на результатах команды.

«У многих в Белгороде дом, родственники, друзья, знакомые. Конечно, все переживают. Я сам живу в Белгороде и могу сказать, что страшная история творится. Ребятам в принципе тяжело базироваться в другом городе и, по сути, постоянно играть в гостях. Да, местные зрители в Туле приходят, болельщики приезжают и из Белгорода, но эта не та поддержка, которая была бы дома. Такую шикарную арену отстроили, народ бы ходил с удовольствием», — сказал Петров в интервью «БИЗНЕС Online Спорт».

Напомним, 8 января в рамках 15-го тура мужской Суперлиги белгородцы уступили красноярскому «Енисею» со счётом 2:3 (25:17, 23:25, 25:18, 20:25, 7:15). Это третье поражение команды подряд. «Белогорье» занимает шестое место в турнирной таблице Суперлиги. Команда проводит домашние матчи на арене в Туле.