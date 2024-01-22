Константинов — о дебюте болгарина Карягина: понятно, что он не готов

Главный тренер волейбольного клуба «Локомотив» из Новосибирска Пламен Константинов после поражения в гостевом матче с казанским «Зенитом» в рамках 18-го тура мужской Суперлиги прокомментировал дебют болгарского игрока Дениса Карягина, вышедшего на площадку в стартовом составе.

«Омар Курбанов получил травму пресса во второй партии матча с «Новой». Мы не хотели рисковать. После возвращения сделаем ещё одно УЗИ и будем решать, что дальше. В этой ситуации дали поиграть Денису. Понятно, что он не готов. Французский клуб последний месяц после нашей договорённости о переходе не давал ему тренироваться, чтобы вдруг не травмировался. В целом он позитивно вошёл в игру, но ему было непросто. В первой же игре мы бросили его прямо против Казани. Сейчас он потренируется, поднимет скорость и прыжок. Будет полезен для команды», – приводит слова Константинова «БО Спорт».

Напомним, матч между «Локомотивом» и «Зенитом» завершился со счётом 3:1 (25:23, 25:23, 27:29, 28:26) в пользу казанцев. Новосибирцы опустились на вторую строчку турнирной таблицы, уступив лидирующую позицию сопернику по прошедшей встрече.