Федоровцева: я помешалась на волейболе с первой подачи

Россиянка Арина Федоровцева, выступающая за стамбульский волейбольный клуб «Фенербахче», рассказала, как началась её спортивная карьера.

«Когда помешалась на волейболе? Пожалуй, сразу. С первой подачи. Когда я пришла на первую тренировку по волейболу, а меня отдали туда так, для общего развития, я сделала первую подачу, без всякой подготовки, и мне понравилось. Я вышла с этой тренировки вся заряженная. Потом практически сразу поехала на первые сборы, полностью погрузилась в волейбол, узнала, как проходят тренировки, потому что это совершенно другой вид спорта, другое расписание (в раннем детстве Федоровцева занималась плаванием. — Прим. „Чемпионата“).

Помню, как сходила на первый матч московского «Динамо». Да, можно сказать, что поехала крыша. Следила за всеми, все про всех знала и на каждую игру приходила подготовленная. У меня был фотоальбом, я распечатала фотографии игроков, самый расширенный состав. У меня всегда было несколько маркеров на тот случай, если ко мне подойдет несколько волейболистов, не хотела никого упустить. Но уже тогда понимала, что не стоит особо беспокоить и навязываться к игрокам. Я была очень тактичной и скромной. Но да, я была очень рада, у меня есть фотография, где подхожу к Екатерине Гамовой, даже не описать мои глаза на ней.

Желание быть ростом в 195 сантиметров? (Рост спортсменки составляет 194 сантиметров. — Прим. «Чемпионата»). Я не особо отличалась ростом в детской команде, но на каждом матче смотрела эти буклетики, видела рост. Игроки, которые мне нравились на моей позиции, были ростом в 195 сантиметров. Я решила и всем говорила, что тоже буду таким ростом", — сказала Федоровцева в интервью для YouTube-канала TVSTART.